Die Polizei im Landkreis Rotenburg in Niedersachsen sucht nach einer vermissten 33-Jährigen in Bremervörde. Die Frau gilt seit Mittwochabend als verschwunden. Sie hatte vermutlich gegen 22 Uhr eine Wohnung von Verwandten im Ortsteil Hönau-Lindorf verlassen und ist seitdem nicht mehr gesehen worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Bei der Suche nach der Vermissten setzte die Polizei bereits Hunde, eine Drohne und einen Polizeihubschrauber ein – ohne Erfolg. Auch am Freitagvormittag lagen noch keine neuen Erkenntnisse zum Verbleib der 33-Jährigen vor, teilte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

33-Jährige in Bremervörde vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Man sei in Sorge, hieß es von den Beamten. Die Polizei bat die Bevölkerung durch eine Öffentlichkeitsfahndung um Hilfe. Eine Personenbeschreibung lag vor. Demnach ist die Frau 1,70 Meter groß, sie soll auffällig hager sein und blonde kurze Haare tragen. Zuletzt war sie mit einem grünen Pullover, einer schwarzen Gymnastikhose und einer roten Wollmütze bekleidet. Die Vermisste hatte auch einen lila Rucksack bei sich.

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach vermisster 33-Jähriger in Bremervörde:

In den sozialen Netzwerken kursierte auch ein Bild der Vermissten, dieses wurde etwa von der Diskothek Haase in Bremervörde geteilt. Die Polizei wies allerdings darauf hin, dass das Foto nicht mehr aktuell sei. Zu sehen war die Frau auf dem Bild noch mit bräunlich längeren Haaren, die bis zur Schulter reichten.