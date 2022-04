Julian Assange sitzt seit April 2019 in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. (Archiv) FOTO: AFP/JUSTIN TALLIS Wikileaks-Gründer Britische Justiz erlaubt Auslieferung von Julian Assange an die USA Von dpa, AFP | 20.04.2022, 12:20 Uhr | Update vor 38 Min.

Im juristischen Tauziehen um die Auslieferung von Julian Assange an die USA ist die Überstellung des Wikileaks-Gründers in die Vereinigten Staaten einen Schritt näher gerückt. Der Westminster Magistrates Court erließ am Mittwoch in London den formellen Auslieferungsbeschluss.