An den Nebenhöhlen Nach Ukraine-Reise: Britischer Premier Johnson im Krankenhaus operiert Von dpa | 20.06.2022, 14:35 Uhr

Am Wochenende war er noch zu Besuch in der Ukraine, am Montag musste sich Boris Johnson im Krankenhaus einer Operation an den Nebenhöhlen unterziehen. Wie es dem britischen Premier jetzt geht.