Benno Schmidt (M) begrüßt während einer Feierstunde auf dem Brocken Wanderfreunde und bekommt Applaus. Foto: Matthias Bein/dpa FOTO: Matthias Bein Rekordwanderer „Brocken-Benno“ feiert 90. Geburtstag auf dem Harz-Gipfel Von dpa | 22.05.2022, 15:39 Uhr

Rekordwanderer Benno Schmidt - bekannt als „Brocken-Benno“ - hat am Sonntag seinen 90. Geburtstag auf dem Brocken gefeiert. Etwa 200 bis 300 Gäste standen zeitweise zum Gratulieren an. Der Jubilar, der aufgrund einer Erkrankung nicht mehr so gut zu Fuß ist, erhielt ein Dauerticket der Harzer Schmalspurbahn - wann immer er will, kann er so auf den mit 1141 Metern höchsten Berg Norddeutschlands fahren.