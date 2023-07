In Uelzen starb eine 46-Jährige nach einem Handtaschenraub. Foto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Videoaufnahmen zeichen Tat auf Brutaler Handtaschenraub endet tödlich: 46-Jährige stirbt in Uelzen Von dpa | 18.07.2023, 11:22 Uhr | Update vor 34 Min.

Eine 46 Jahre alte Frau ist nach einem brutalen Raub ihrer Handtasche in Uelzen gestorben. Ein Mann mit einem Basecap entriss ihr am vergangenen Mittwoch gegen 14 Uhr in unmittelbarer Nähe eines Baumarktes die Tasche, wie die Polizei mitteilte.