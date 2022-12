Die Zahl der Verkehrstoten steigt wieder. Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Kein Pandemie-Effekt mehr Wie viele Menschen im Jahr 2022 im Verkehr ums Leben kommen werden Von dpa | 05.12.2022, 10:54 Uhr

In den vergangenen Jahren sind weniger Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das lag nicht etwa an neuer Verkehrspolitik, sondern an der Corona-Pandemie. Doch damit ist nun Schluss. Was das Statistische Bundesamt für 2022 erwartet.