Viele Menschen in der Türkei und in Syrien haben ihr Dach über dem Kopf sowie ihr Hab und Gut verloren. Die Bundesregierung stellt Bedingungen für die Aufnahme von Erdbebenopfern auf. Foto: dpa/Boris Roessler up-down up-down Hilfe wirklich unbürokratisch? Deutschland will Erdbebenopfer aufnehmen: Welche Bedingungen sie erfüllen müssen Von AFP | 13.02.2023, 13:44 Uhr

Viele Menschen in der Türkei und in Syrien haben ihr Zuhause verloren. Deutschland kündigt eine „unbürokratische“ Aufnahme von Erdbebenopfern an – doch die Bedingungen könnten sich trotzdem als bürokratischer Stolperstein entpuppen.