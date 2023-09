Bundesweit Alarme Nächster Warntag steht an: Das passiert am 14. September Von Lorena Dreusicke | 12.09.2023, 12:18 Uhr Beim Warntag soll die Bevölkerung eine Testwarnung aufs Handy erhalten und lauten Alarm hören. Symbolfoto: IMAGO images/Sven Simon up-down up-down

Am Warntag wird durchgespielt, wie Menschen im Fall von Katastrophen oder Kriegsfolgen alarmiert werden. Was Deutschland am Donnerstag erwartet.