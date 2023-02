Komponist Burt Bacharach gestorben Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa up-down up-down Abschied Burt Bacharach stirbt mit 94 Jahren Von dpa | 09.02.2023, 17:05 Uhr

Der amerikanische Komponist Burt Bacharach ist tot. Musikalisch hinterlässt er jede Menge Evergreens wie „Raindrops Keep Fallin' on My Head“.