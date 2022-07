Die Lufthansa streicht bis Ende August 2000 weitere Flüge. FOTO: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Bis Ende August Chaos an Flughäfen: Lufthansa streicht 2000 weitere Flüge Von dpa | 13.07.2022, 14:26 Uhr

Das Chaos an den deutschen Flughäfen wird auf kurze Sicht nicht enden. Nun hat die Lufthansa bis Ende August 2000 weitere Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen. Als Grund gab das Unternehmen Abfertigungsprobleme an.