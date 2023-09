Bis zu 90 Millionen leere Wohnungen Geisterstädte ohne Ärzte und Supermärkte: Darum steckt China in der Immobilienkrise Von Matthias Kamp | 10.09.2023, 15:00 Uhr Ein gelber Kran steht neben einem im Bau befindlichen Gebäude vor fertig gestellten Wohnhäusern im Hintergrund. Foto: dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Sheldon Cooper up-down up-down

Verwaiste Hochhaussiedlungen, verfallene Villenviertel, nicht fertiggestellte Apartments: In China ist die Immobilienkrise mit Händen zu greifen. Das liegt auch am Größenwahn und der Fehlplanung der Machthaber in Peking.