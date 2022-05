FDP-Chef Christian Lindner und seine Freundin Franca Lehfeldt wollen sich nun auf Sylt statt in der Toskana trauen lassen. FOTO: imago-images/Sven Simon BUNDESFINANZMINISTER HEIRATET Christian Lindners Hochzeit auf Sylt: Das ist auf der Insel bekannt Von Friederike Reußner | 12.05.2022, 16:00 Uhr

Eigentlich sollte es in die Toskana gehen, wenn Christian Lindner (43) im Sommer seine Freundin Franca Lehfeldt (33) heiratet. Nun soll die Trauung in Keitum auf Sylt stattfinden. Was man bisher über die Hochzeit weiß.