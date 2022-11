Christina Applegate Foto: Javier Rojas/Prensa Internacional via ZUMA/dpa up-down up-down Los Angeles Christina Applegate erhält Stern auf „Walk of Fame“ Von dpa | 03.11.2022, 20:14 Uhr

Die 2740. Sternenplakette geht an Christina Applegate. Die US-Schauspielerin soll am 14. November auf der Touristenmeile in Los Angeles verewigt werden.