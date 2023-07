Cillian Murphy Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa up-down up-down Hollywood Cillian Murphy: „Oppenheimer“ in 57 Tagen gedreht Von dpa | 18.07.2023, 12:45 Uhr

Am 20. Juli startet das Atombomben-Drama „Oppenheimer“ in den deutschen Kinos. Der dreistündige Film von Regisseur Christopher Nolan wurde laut Hauptdarsteller Cillian Murphy in Rekordzeit gedreht.