Polizei sucht Hinweise für „Cold Case“ Ein ungeklärter Mord in Niedersachsen: „Wer möchte sein Gewissen erleichtern?“ Von Christina Wiesmann | 12.09.2023, 11:38 Uhr Ländliches, einsames Idyll: In Laer geschah zwischen Wald und Wiesen Ende der 1980er-Jahre ein Mord in einem Kotten. Das Gebäude gibt es mittlerweile nicht mehr. Foto: Christina Wiesmann up-down up-down

August 1989. In einem alten Fachwerkhaus in Laer wird eine Tote gefunden. Zahlreiche Stich- und Schnittwunden übersäen den Körper der 79-Jährigen. Wer die Frau getötet hat, ist auch mehr als 30 Jahre nach der Tat nicht geklärt. So ist der aktuelle Stand im „Cold Case“ von Melle im Landkreis Osnabrück.