Condor Foto: Silas Stein/dpa Luftverkehr Condor-Maschine kehrt über den Azoren vorsorglich um Von dpa | 18.03.2023, 19:03 Uhr

Eine Condor-Maschine ist am Freitag nach einer Fehleranzeige im Cockpit über den Azoren umgekehrt und in Frankfurt gelandet. Die 154 Passagiere sind inzwischen mit einem Ersatzflug am Zielort angekommen.