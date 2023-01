Dschungelcamp 2023 Foto: Stefan Thoyah/RTL/dpa up-down up-down RTL-Dschungelcamp Cordalis und Effenberg stillen den Hunger der Camper Von dpa | 20.01.2023, 01:22 Uhr

Nach einigen vergeigten Prüfungen in der ersten Woche des RTL-Dschungelcamps haben Sänger Lucas Cordalis und Designerin Claudia Effenberg die hungrigen Mäuler der Promis ein wenig gestillt. Cordalis und Effenberg holten bei der Prüfung in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Folge von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ immerhin neun von zwölf Sternen. Zumindest Effenberg kann sich aber nicht lange auf den Erfolg ausruhen - zur nächsten Prüfung muss sie mit Reality-Star Gigi Birofio und Sänger Cosimo Citiolo antreten.