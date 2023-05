Leonardo da Vincis Meisterwerk „Mona Lisa“ steht im Louvre-Museum in Paris. Foto: dpa/AFP up-down up-down Gemälde von Leonardo da Vinci Kunsthistoriker wollen Rätsel um Mona Lisa gelöst haben Von dpa | 04.05.2023, 11:30 Uhr | Update vor 17 Min.

Kaum ein Meisterwerk der Kunstgeschichte ist so berühmt und zugleich so rätselhaft wie Leonardo da Vincis Mona Lisa. Ein Historiker will nun eine der noch ungeklärten Fragen rund um das Ölgemälde beantwortet haben. Es geht um ein Detail im Hintergrund.