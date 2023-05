Kronprinz Frederik von Dänemark Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Adel Dänischer Kronprinz Frederik ist jetzt 55 Jahre alt Von dpa | 26.05.2023, 11:49 Uhr

Der älteste Sohn von Königin Margrethe II. kehrt an seinem Ehrentag von einer Reise zurück. Wie will er den Rest des Tages verbringen und was plant er zu Pfingsten?