30 Jahre Talkshow - Hans Meiser
Jubiläum Daily-Talk: Vor 30 Jahren plapperten sie bei Hans Meiser los
Von dpa | 14.09.2022, 07:03 Uhr

„Arabella“, „Bärbel Schäfer“ und „Andreas Türck“: In den 90er Jahren saßen im Fernsehen reihenweise Normalos in Runden zusammen und waren nicht selten ziemlich auf Krawall gebürstet. Vor 30 Jahren begann mit Hans Meiser die Ära der Nachmittagstalkshows in Deutschland.