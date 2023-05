Damien Chazelle Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa up-down up-down Filmfestspiele Damien Chazelle wird Jury-Präsident in Venedig Von dpa | 05.05.2023, 13:36 Uhr

Der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle wird Präsident der diesjährigen Jury bei den Filmfestspielen Venedig. Das gab die Pressestelle am Freitag bekannt. Der 38-Jährige ist vor allem für das Musical „La La Land“ bekannt, für das er mit einem Regie-Oscar ausgezeichnet wurde. Der Film feierte 2016 in Venedig Premiere. Zuletzt kam sein Drama „Babylon“ in die Kinos. „Ich fühle mich geehrt und freue mich, dass ich eingeladen wurde, die diesjährige Jury zu leiten“, sagte Chazelle laut Mitteilung.