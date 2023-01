Daniel Fehlow Foto: Matthias Marx/RTL/dpa up-down up-down Schauspieler Daniel Fehlow seit „GZSZ“-Spin-off Rügen-Fan Von dpa | 10.01.2023, 11:02 Uhr

Die Insel Rügen hat es „GZSZ“-Star Daniel Fehlow angetan. Dabei war der Schauspieler in seiner Kindheit in Deutschland nie an der Küste gewesen. Stattdessen machte er mit seinen Eltern Urlaub im Ausland.