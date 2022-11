Silvester-Feuerwerk Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Jahreswechsel Das Böllern an Silvester kehrt zurück - Überall? Von dpa | 12.11.2022, 09:25 Uhr

Lichtspektakel am Himmel und laute Knaller am Boden gehören für viele zu Silvester. An manchen Orten in Großstädten könnte es zu wild hergehen. Einige Städte wollen deshalb Böllerverbotszonen einrichten.