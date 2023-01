Bei einer Demonstration gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern war es zu tumultartigen Szenen gekommen. Foto: Holger Glaner up-down up-down Polizei spricht von rechter Szene Geplante Flüchtlingsunterkunft: Gegner wollten Kreistag in Mecklenburg-Vorpommern stürmen und | 27.01.2023, 11:44 Uhr Von Jakob Patzke dpa | 27.01.2023, 11:44 Uhr

In Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern soll eine Unterkunft für Flüchtlinge entstehen. Bei einer Demonstration am Donnerstag versuchten einige Gegner des Vorhabens, das Kreistagsgebäude zu stürmen – darunter viele Rechtsextreme und Hooligans.