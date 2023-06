Sowjetische Panzer fahren auf den Potsdamer Platz in Berlin. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 wurde gewaltsam niedergeschlagen. Mindestens 55 Menschen verloren ihr Leben dabei. Foto: timeline images up-down up-down Die gescheiterte Revolution Der Aufstand vom 17. Juni 1953: Auch im Norden wurde gegen das SED-Regime protestiert Von Oliver Tobolewski-Zarina | 17.06.2023, 11:02 Uhr

Viele waren wütend. Was mit einem Streik auf den Ost-Berliner Baustellen an der Stalinallee begann, mündete in einen Aufstand. Vor 70 Jahren gingen mehr als eine Million Menschen auf die Straße – auch im Norden.