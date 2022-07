ARCHIV - James Caan ist tot. Der Schauspieler ist mit 82 Jahren gestorben. Foto: Warren Toda/EPA/dpa FOTO: Warren Toda up-down up-down Mit 82 Jahren „Der Pate“-Star James Caan gestorben Von dpa | 07.07.2022, 20:30 Uhr

Er war einer der ganz großen Stars in Hollywood. Unvergessen ist er als Sonny Corleone in „Der Pate“. Auch in Filmen wie „Rollerball“ oder „Misery“ glänzte der Schauspieler.