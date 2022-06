ARCHIV - US-Schauspieler Neil Patrick Harris wird 49. Foto: Cj Gunther/EPA/dpa FOTO: CJ Gunther Schauspieler Der schwule Frauenheld: Neil Patrick Harris wird 49 Von dpa | 15.06.2022, 00:19 Uhr

Bereits in den frühen 2000er Jahren outete er sich als schwul. In seiner Paraderolle als Barney Stinson in der Serie „How I met your Mother“ war er wiederum ein großer Frauenheld.