In diesem Artikel erfährst du:

Wieso sich Transmann Phil L. von der „LGBTQI+“-Community distanziert.

Womit der 18-Jährige zu lange seine Zeit verschwendet hat.

Wofür viele Transmänner das Arzneimittel Minoxidil benutzen.

Dass sein biologisches Geschlecht nicht zu ihm passt, merkte Phil L. aus Haren (Niedersachsen) schon im Alter von elf Jahren. Damals hieß er noch Phoebe und ging in die fünfte Klasse. Für ihn war es seine erste Periode, die alles veränderte.

Je weiter seine Pubertät voranschritt, desto klarer war für ihn: Das bin ich nicht. Schon damals trug er seine Haare kurz geschnitten. Seiner Mutter offenbarte er sich als erstes - als er sie bat, ihm einen Binder im Internet zu bestellen, mit dem er sich die Brüste abbinden wollte.

Coming-Out zu Beginn der neunten Klasse

Für sie sei es keine große Überraschung gewesen, ebenso wenig wie für seine übrige Familie, seine Freunde und seine Klassenkameraden. Zu Beginn der neunten Klasse, im Herbst 2018 outete sich der heute 18-Jährige auch in der Schule. Seither geht er offen mit seiner Transgeschlechtlichkeit um.

Seine Transition ist in den vergangenen Jahren weit vorangeschritten: Seit mittlerweile drei Jahren bekommt er eine Hormontherapie mit Testosteron, hat sich 2021 die Brüste operativ entfernen und in seiner Geburtsurkunde seinen Namen und sein Geschlecht ändern lassen.

Von Phoebe (links) zu Phil: Mit 15 Jahren hat Phil L. seine Hormontherapie mit Testosteron begonnen (Mitte). Drei Jahre später ist er stolz auf seinen Bartwuchs (Rechts). Foto: Jana Probst/Dominik Bögel

Wann ist absolute Offenheit die richtige Wahl?

Auch seinen Arbeitgeber McDonalds, wo er im Herbst 2020 seine Ausbildung begonnen hat, hat er von Anfang an informiert. Weder dort noch in der Berufsschule hat er negative Erfahrungen gemacht. Für ihn sei absolute Offenheit die richtige Entscheidung gewesen - beim ersten Coming-Out und auch danach. „Das kommt total auf das Umfeld an“, betont Phil L. „Das Wichtigste sind eine starke Familie und ein guter Freundeskreis.“ Auf beides könne er sich verlassen.

Gleichzeitig habe er in den vergangenen Jahren auch einige Freundschaften beendet. Auch von der „LGBTQI+“-Community hat er sich wieder ein Stück distanziert. Er habe dort das Gefühl gehabt, sich wie in einer Blase zu bewegen, der er sich nicht mehr zugehörig fühlt. „Ich will einfach als normal wahrgenommen werden, nicht als trans“, erklärt der 18-Jährige.

Phil rät: Geduld haben, statt sich „Chemie ins Gesicht zu klatschen“

Auch wenn er noch nicht ganz da ist, wo er hinwill: Wer Phil L. auf der Straße trifft, würde nie vermuten, dass er als Mädchen geboren wurde. Trotzdem musste er in den vergangenen Jahren seiner Transition selbst vieles dazulernen. Zum Beispiel: „Geduld ist das A und O“.

Er habe selbst mal versucht nachzuhelfen: Mit Minoxidil, einem Arzneimittel, mit dem erblich bedingter Haarausfall behandelt wird, wollte er seinen Bart zum Sprießen bringen. „Das machen viele Transmänner“, erklärt er, gibt aber zu: „Es hat nicht viel gebracht“.

Ärzte finden, die Erfahrung mit Transgeschlechtlichkeit und Transition haben

Und noch etwas empfiehlt der Transmann jedem, der seine Transition starten will: ausgiebige Recherche. Nach dem richtigen Arzt, dem richtigen Psychologen, zu Hormontherapie oder Operationsmethoden. Und: Sich nicht mit Ärzten aufhalten, die sich nicht im Bereich Transgeschlechtlichkeit und Transition auskennen.

Im Nachhinein bereut Phil L. genau das: Zu viel Zeit mit einem Psychologen aus dem Emsland verschwendet zu haben, anstatt gleich zum Experten in Münster zu gehen. Generell ist der 18-Jährige überzeugt, dass Transpersonen es in Großstädten leichter haben, weil sich dort schon mehr Ärzte mit ihren Bedürfnissen auskennen.

Nächste Operation ist schon geplant

Der 18-Jährige will sich in den nächsten Monaten erst einmal auf seine Ausbildung konzentrieren. Für 2023 hat er aber auch schon den nächsten Meilenstein geplant: Er will sich die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernen lassen.