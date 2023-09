Eine deutsche Motorradfahrerin aus Baden-Württemberg hat in Österreich einen Sturz in eine 45 Meter tiefe Schlucht überlebt. Wie die Polizei mitteilte, kam die 53-Jährige bei dem Unfall am Freitag im Bundesland Vorarlberg mit leichten Verletzungen davon.



Die Frau und ihr Lebensgefährte waren mit ihren Motorrädern auf einer kurvenreichen Bergstraße bei Au unterwegs, als die Fahrerin in einer Linkskurve auf einer Brücke aus ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug ausrutschte und gegen die Brückenmauer prallte. Sie wurde dabei von ihrem Motorrad geschleudert und stürzte etwa zehn Meter tief über eine Böschung. Anschließend rutschte sie über das steile Gelände weiter in die etwa 45 Meter tiefe Schlucht unterhalb der Brücke ab.



Der Lebensgefährte kletterte in die Tiefe, um seiner Partnerin zu helfen. Beide wurden von der Bergrettung mit einem Kran geborgen. Die aus dem Landkreis Karlsruhe stammende Frau wurde in ein Krankenhaus geflogen.