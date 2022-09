«1899» Foto: Netflix/dpa up-down up-down Streaming Deutsche Mystery-Serie „1899“ feiert in Toronto Weltpremiere Von dpa | 14.09.2022, 04:15 Uhr

Das Duo, das hinter dem Netflix-Erfolg „Dark“ steht, hat auf dem TIFF in Kanada eine neue Serie präsentiert. In „1899“ geht es diesmal um mysteriöse Geschehnisse auf hoher See.