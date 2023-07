Alpen Foto: Frank Kleefeldt/dpa up-down up-down Südtirol Deutsche Touristin in den Alpen tödlich verunglückt Von dpa | 23.07.2023, 17:46 Uhr

Eine Bergtour in den Alpen endete für eine Touristin tödlich. Sie stürzte auf dem Berg an der Österreichisch-italienischen Grenze mehre hundert Meter in die Tiefe.