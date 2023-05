18. Architekturbiennale - Lesley Lokko Foto: Antonio Calanni/AP up-down up-down Architekturbiennale Deutscher Pavillon in Venedig vorgestellt Von dpa | 19.05.2023, 15:33 Uhr

In Venedig hat das achtköpfige Kuratorenteam den Deutschen Pavillon der 18. Architekturbiennale vorgestellt. Das Team wolle den Blick auf die wichtige Rolle der Architektur und des Bauens in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit richten. „Man kann in Zukunft so nicht weitermachen wie bisher“, sagte Christian Hiller, einer der Kuratoren. Er sprach von einem „Ressourcenverschwendungsprozess“.