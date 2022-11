Herbstmorgen Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter in Norddeutschland Deutscher Wetterdienst: Am Wochenende wird es nebelig Von dpa | 11.11.2022, 12:41 Uhr

Langsam wird das Wetter in Norddeutschland etwas herbstlicher. Am Wochenende droht an vielen Orten Nebel. Sonst bleibt es sonnig und mild.