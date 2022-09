Das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. findet am 19. September statt. Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Tod von Queen Elizabeth II. Buckingham Palace: Staatsbegräbnis der Queen soll am 19. September stattfinden Von Sören Becker | 10.09.2022, 18:14 Uhr | Update vor 7 Min.

Das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. findet am 19. September statt. Dieses Datum gab der Palast am Samstag in London bekannt. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.