documenta fifteen

Weltkunstausstellung documenta: Kunst im Schatten von Antisemitismus-Vorwürfen Von dpa | 23.09.2022, 15:38 Uhr

An diesem Sonntag endet nach 100 Tagen die documenta fifteen in Kassel. Beherrschendes Thema waren allerdings die Antisemitismus-Vorwürfe. Was bedeutet das für die Zukunft der Weltkunstschau?