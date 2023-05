Hartmut Dorgerloh Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Ausstellungszentrum Dorgerloh bleibt Generalintendant des Humboldt Forums Von dpa | 31.05.2023, 14:22 Uhr

Für Dorgerloh stehen fünf weitere Jahre an der Spitze bevor. In einer Mitteilung kündigte er seine Zukunftspläne für die Einrichtung an.