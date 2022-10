Angehörige der Opfer warten vor einem Krankenhaus auf Informationen. Foto: dpa/K K Productions/AP up-down up-down Zahlreiche Vermisste Dramatische Szenen in Indien: Belebte Brücke stürzt ein - Dutzende Tote Von dpa | 30.10.2022, 18:40 Uhr

Die Brücke wurde erst vor kurzem wiedereröffnet, am Sonntag brach sie zusammen. Etliche Menschen stürzten in die Tiefe und in ihren Tod.