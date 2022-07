Punks sitzen auf dem Boden in Westerland auf Sylt. FOTO: Staudt up-down up-down Wo sie schlafen, duschen, essen FAQ: Was wir jetzt über die Punks auf Sylt wissen Von Nils Leifeld | 21.07.2022, 14:23 Uhr

Sie betteln in der Friedrichstraße, schlafen vor einem leerstehenden Supermarkt und feiern am Strand: Menschen aus der Punker-Szene gehören seit fast zwei Monaten zum Straßenbild in Westerland. Wer sind diese Menschen? Woher kommen sie? Wo schlafen und duschen sie? Hier kommen die Antworten.