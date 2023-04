Die Hochzeitsgesellschaft wollte offenbar den kalten Innenraum aufheizen - das ging schief. Archivfoto: dpa/Daniel Karmann up-down up-down Bei Feier in Düsseldorf Heizpilze in Festsaal: Mindestens 50 Hochzeitsgäste mit Kohlenmonoxid-Vergiftung Von dpa | 09.04.2023, 13:20 Uhr

Damit die Gesellschaft einer großen Hochzeit in Düsseldorf in einer warmen Halle feiern konnte, waren unter anderem Heizpilze aufgestellt worden. Am Ende zogen sich mehrere Dutzend Gäste eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zu.