Ecstasy Drogenlabor auf Nato-Militärbasis entdeckt Von Alina Groen | 29.06.2022, 13:00 Uhr

Auf einem Militärstützpunkt in Belgien wurde ein geheimes Drogenlabor entdeckt, in dem Ecstasy hergestellt wurde. Die „Dealer“ kochten die synthetische Droge offenbar in der Nähe eines Atomwaffenlagers der Nato.