Aussteiger im Wald Foto: Harald Tittel/ up-down up-down Gesellschaft Ein Aussteiger im Wald - „Mir fehlt es an nichts“ Von dpa | 21.11.2022, 07:54 Uhr

Seit mehr als drei Jahrzehnten lebt Friedmunt Sonnemann im Wald. In einer Lehmhütte ohne Strom und Wasseranschluss. Wenn der Ofen in der Stube an ist, findet er 14 Grad ganz angenehm.