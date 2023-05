Das schwarze Quadrat Foto: Felix Novode Oliveira/ZDF/arte/dpa up-down up-down TV-Tipp Ein herrlicher Blödsinn: „Das schwarze Quadrat“ Von dpa | 05.05.2023, 00:18 Uhr

Zwei Kunstdiebe wollen ein wertvolles Gemälde auf einem Dampfer an den Käufer übergeben. Doch so einfach ist das nicht in einer ziemlich durchgeknallten Filmgroteske, die auf Arte läuft.