Unwetter Ein Toter bei Tornado in den Niederlanden Von dpa | 27.06.2022, 16:37 Uhr

In dem Urlaubsort Zierikzee an der Nordsee richtete ein Tornado am Montagmittag große Schäden an.