Impfstart für Teile der NRW-Polizei Archivfoto: dpa/Oliver Berg up-down up-down Hagen in NRW Eingesperrter Fünfjähriger aus verwahrloster Wohnung gerettet Von dpa | 14.02.2023, 11:32 Uhr

Ein fünfjähriger Junge soll in Hagen in Nordrhein-Westfalen unter schlimmen Umständen in einem Zimmer eingesperrt gewesen sein. Über ein Fenster war er auf das Hausdach geklettert und Nachbarn aufgefallen.