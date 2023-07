Die Marschbahn-Strecke musste zwei Stunden gesperrt werden. Symbolfoto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Schleswig-Holstein Regionalbahn kollidiert mit Schafsherde – Notbremsung kam zu spät Von Husumer Nachrichten | 23.07.2023, 15:49 Uhr | Update vor 33 Min.

Am Sonntagvormittag ist ein Regionalzug auf der Marschbahn-Strecke in Schleswig-Holstein in eine Schafherde gefahren. Die Strecke musste für zwei Stunden gesperrt werden.