Volker Wittefeld, Gerhard Nüsse und Friedemann Schuster (von links) aus Osnabrück waren vor 25 Jahren in Eschede im Einsatz - ein traumatisches Erlebnis. Foto: Wilfried Hinrichs/dpa/Ingo Wagner up-down up-down Zugunglück vor 25 Jahren Die Lebensretter von Eschede: „Ich habe das Bild noch heute vor mir“ Von Wilfried Hinrichs | 03.06.2023, 09:07 Uhr

Sie waren nur zufällig in der Nähe. Sie ahnten nicht, was auf sie zukommt. 25 Jahre nach dem schlimmen Zugunglück in Eschede haben drei Feuerwehrprofis aus Osnabrück immer noch die Bilder vor Augen und die Gerüche in der Nase. Der Einsatz in der Hölle von Eschede ist Teil ihres Lebens geworden.