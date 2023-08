Einsatz im Elsass Neun Menschen sterben nach Brand in ostfranzösischer Unterkunft für Behinderte und | 09.08.2023, 10:13 Uhr | Update vor 5 Min. Von afp dpa | 09.08.2023, 10:13 Uhr | Update vor 5 Min. Feuerwehrleute löschen den Brand in der Ferienunterkunft in Ostfrankreich. Foto: Patrick Kerber/dpa up-down up-down

In einer Unterkunft für Menschen mit Behinderungen an der deutsch-französischen Grenze ist es am Mittwoch zu einem Brand gekommen. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren für die Löscharbeiten im Einsatz. Neun Menschen starben.