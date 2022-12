Elton John in Los Angeles Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa up-down up-down Festival Elton John spielt letztes britisches Konzert in Glastonbury Von dpa | 02.12.2022, 11:28 Uhr

Auf seiner Abschiedstournee reist Elton John aktuell um die ganze Welt. In Großbritannien will der Popstar den Schlussakkord an einem ganz besonderen Ort erklingen lassen.