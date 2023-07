Keine Angst vor großen Maschinen: Marie Robben ist wie andere Landwirtinnen noch in der Minderzahl. Bundesweit werden es aber immer mehr, zeigen Statistiken. Foto: Judith Bootsmann up-down up-down Beruf bei Frauen immer beliebter Landwirtin Marie Robben: Viele wollten mich nicht – immer noch Vorurteile Von Judith Bootsmann | 21.07.2023, 08:21 Uhr

Die Landwirtschaft wird weiblicher: Immer mehr junge Frauen fangen eine Ausbildung zur Landwirtin an. Marie Robben aus dem Emsland hat ihre Lehre bereits abgeschlossen und erzählt, was sie an dem Beruf begeistert und was noch passieren muss, damit der Job auch für Frauen attraktiver wird.