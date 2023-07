Wetter in Griechenland Foto: Yorgos Karahalis/AP/dpa up-down up-down Wetter in Europa Ende der Hitzewelle in Griechenland nicht in Sicht Von dpa | 16.07.2023, 09:53 Uhr

Am Samstag gab es in Griechenland Temperaturen von bis zu 44 Grad. Heute scheint es sich etwas abzukühlen. Auch in Deutschland ist es heute kühler. Doch der Sommer ist noch lang.